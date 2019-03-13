Результати перемир’я на Донбасі не задовольняють – Сайдік

Спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі Мартін Сайдік закликав сторони конфлікту забезпечити перемир’я, дія домовленостей про яке розпочалася 8 березня. Про це він заявив 13 березня в Мінську за підсумками засідання ТКГ, передає БЕЛТА.

«Хоча в перші його (перемир’я – ред.) дні дії число порушень режиму припинення вогню і скоротилося на 61% порівняно з початком місяця, на жаль, на даний момент результати цього перемир'я не задовольняють», – сказав Сайдік.

Наступне засідання контактної групи в Мінську заплановане на 27 березня.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 7 березня Україна домовилася про оголошення нового режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня.

Перед цим Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголошувала про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.