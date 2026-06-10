Угруповання СБС за рік після створення уразило російських цілей майже на 40 млрд доларів – Зеленський

Угруповання Сил безпілотних систем Збройних сил України за рік після створення уразило російських цілей різного рівня на майже 40 мільярдів доларів, заявив президент Володимир Зеленський.

«Найважливіше, що це різні типи уражень і кожне додає нам можливості берегти життя. СБС Збройних сил – реально взірець для багатьох інших армій, і цими місяцями ми особливо вдячні за мідлстрайки: російська воєнна логістика на всій глибині тимчасово окупованої території тепер доступна для українських дронів. Російське прикордоння теж зазнає нашого впливу. Це відчувається ворогом, і будемо це нарощувати. Ми будемо СБС ще посилювати», – заявив Зеленський у вечірньому зверненні 10 червня.

Раніше сьогодні голова держави підписав указ про встановлення 11 червня Днем СБС.

«Вперше у світі саме в Україні ми створили такий рід сил, максимально СБС розвиваємо, і саме українці довели, що завдяки технологічності, завдяки своїй креативності й сміливості ми можемо змінювати війну – ми можемо досягати таких цілей, які раніше були або зовсім недосяжні для звичайної зброї, або вкрай важко досяжні і вимагали шаленої витрати ресурсів», – зазначив Зеленський.

У червні минулого року в ЗСУ повідомили про створення угруповання Сил безпілотних систем, яке об’єднало всі складові роду сил. Угруповання створили для «підвищення ефективності управління, трансформації Сил та адаптації до вимог сучасної війни».

Роберт Бровді (позивний «Мадяр») очолив Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України після указу президента, оприлюдненого 3 червня 2025 року.

Днями в угрупованні СБС заявили, що з дня створення уразили 100 000 одиниць особового складу противника. «До статистики включено безповоротні та санітарні втрати. Кожне ураження підтверджене відповідними матеріалами та зафіксоване у військовій системі ситуаційної обізнаності «Дельта», – кажуть в СБС.