В Україні 11 червня відзначатимуть День Сил безпілотних систем – указ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення 11 червня Днем Сил безпілотних систем Збройних сил України. Документ опублікований на сайті голови держави 10 червня.

«Враховуючи роль Сил безпілотних систем Збройних сил України у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, з метою започаткування нових військових традицій постановляю: встановити в Україні День Сил безпілотних систем Збройних Сил України, який відзначати щороку 11 червня. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування», – йдеться в документі.

5 червня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд запропонував встановити 11 червня День Сил безпілотних систем.

«Україна першою у світі створила Сили безпілотних систем як окремий рід сил. СБС першими у світі показали, як завдяки нелінійним підходам, технологіям та інноваціям можна ефективно протистояти ядерній державі… Це день тих, хто розвідує, прораховує, розробляє, планує і проводить операції. Тих, хто запускає і вражає цілі. Хто забезпечує унікальну роботу з БПЛА та НРК на передовій і в глибокому тилу ворога, знищує техніку, логістику, штаби та завдає наших далекобійних санкцій на понад тисячу кілометрів углиб території противника», – зазначила вона.

У червні минулого року в ЗСУ повідомили про створення угруповання Сил безпілотних систем, яке об’єднало всі складові роду сил. Угруповання створили для «підвищення ефективності управління, трансформації Сил та адаптації до вимог сучасної війни».

Роберт Бровді (позивний «Мадяр») очолив Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України після указу президента, оприлюдненого 3 червня 2025 року.

Днями в угрупованні СБС заявили, що з дня створення уразили 100 000 одиниць особового складу противника. «До статистики включено безповоротні та санітарні втрати. Кожне ураження підтверджене відповідними матеріалами та зафіксоване у військовій системі ситуаційної обізнаності «Дельта», – кажуть в СБС.