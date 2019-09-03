СБУ: спецслужби Росії затримують і намагаються завербувати українців при в’їзді в Крим

Спецслужби Росії незаконно затримують громадян України під час перетину адміністративного кордону з анексованим Кримом і після цього погрозами і шантажем намагаються завербувати їх, повідомляє українська Служба безпеки.

«Так, співробітники ФСБ Росії в пункті пропуску «Джанкой» без пояснення причини затримали жителя Львівської області. Із застосуванням психологічного і фізичного тиску впродовж чотирьох годин вони вимагали від чоловіка надати інформацію про зв’язки у середовищі представників правоохоронних органів, військовослужбовців Збройних сил України, місць дислокації їх підрозділів», – повідомляє СБУ.

За даними спецслужби, після відмови співпрацювати з російською спецслужбою, громадянина України через фізичні погрози змусили підписати документ, зміст якого він не усвідомлював, і повернули на контрольовану урядом України територію. При цьому співробітники ФСБ Росії відібрали його автомобіль, документи на право володіння транспортним засобом і дві тисячі євро.

«Служба безпеки України застерігає, що в зоні ризику та підвищеної уваги спецслужб Росії перебуває широкий спектр наших співвітчизників – від військовослужбовців, представників правоохоронних органів, учасників АТО (ООС), представників патріотичних організацій, до пересічних громадян України, які виїжджають до Росії чи тимчасово окупованих територій для працевлаштування, з туристичною метою, відвідування родичів», – наголошують в СБУ.

Крім того, у спецслужбі нагадали, що, відповідно до положень статті про «державну зраду» Кримінального кодексу України, громадянин звільняється від кримінальної відповідальності, «якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації чи їхніх представників ніяких дій не вчиняв і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок із ними і отримане завдання».

У СБУ не вперше повідомляють про спроби вербування українців російськими спецслужбами.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною та півостровом проліг формально адміністративний, але фактично ‒ справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольні пункти в'їзду/виїзду ‒ «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».