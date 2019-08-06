У СБУ розповіли про нові спроби вербування українців російськими спецслужбами

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України виявили чергові спроби вербування українців представниками російських спецслужб. Про це повідомили у відомстві 6 серпня.

«За наявною в СБУ інформацією підвищений інтерес у ворожих спецслужб викликають представники органів державної влади, правоохоронці, військові та члени їх сімей, а також громадяни, які тривалий час працювали на стратегічно важливих об’єктах. Оперативники української спецслужби встановили, що взимку 2018 року представники ФСБ РФ завербували мешканця Херсонщини, колишнього працівника заводу «Кримський Титан», під час його поїздки до тимчасово окупованого Криму. Під час проходження паспортного контролю на пункті пропуску «Армянськ» чоловіка запросили для проведення додаткової «бесіди». Застосовуючи методи психологічного та фізичного тиску, співробітники ворожої спецслужби вимагали, щоб він зізнався у міфічних зв’язках зі Службою безпеки. Крім того представники ФСБ натякали на начебто причетність чоловіка до аварії на «Кримському Титані», вбачаючи у цьому ознаки диверсії», – мовиться у повідомленні.

У СБУ зазначили, що співробітники ФСБ змусили українця написати «зізнання» про роботу на СБУ і зобов’язання про співпрацю. Після повернення на материкову Україну на чоловіка звернули увагу представники українських спецслужб.

«Наразі він надав детальні свідчення щодо всіх обставин свого вербування. Служба безпеки вкотре застерігає наших співвітчизників за можливості уникати поїздок до Російської Федерації, на тимчасово окуповані території Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим», – повідомили у СБУ.

У відомстві нагадали, що відповідного до Кримінального кодексу України громадяни, які добровільно повідомляють про спроби вербування та про отримане завдання, яке вони не виконали, від кримінальної відповідальності звільняються. Громадянам, до яких зверталися представники іноземних спецслужб, у відомстві радять звертатися до органів СБУ.