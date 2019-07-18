Колишнього працівника МВС України підозрюють у роботі на ФСБ Росії – СБУ

Колишнього працівника Міністерства внутрішніх справ затримали за підозрою розвідувально-підривній діяльності на користь Федеральної служби безпеки Росії, повідомляє Служба безпеки України.

За повідомленням, контррозвідка СБУ розкрила неназваного мешканця Полтавської області, якого завербували в 2014 році на території анексованого Криму. Вербування, за даними відомства, здійснювали колишні співробітники самого СБУ, які перейшли на бік Росії.

«Зловмисник через особисті зв’язки здійснював збір розвідувальної інформації щодо діяльності військових частин, національно-патріотичних рухів на Полтавщині. Він також передавав кураторам списки мобілізаційного резерву, а також добровольців і волонтерів регіону, які брали участь в АТО/ООС. Зібрані матеріали агент пересилав через відпрацьовані співробітниками ФСБ РФ канали електронного зв’язку, а також під час особистих зустрічей з кураторами на території автономної республіки Крим та Росії», – повідомляють у СБУ.

Під час обшуку в помешканні підозрюваного, зазначають правоохоронці, вилучили електронні носії інформації, техніку та гроші, в тому числі російські рублі.

Триває досудове слідство за статтею 111 – «державна зрада». Це правопорушення в разі визнання винним передбачає 12-15 років позбавлення волі з ймовірністю конфіскації майна.