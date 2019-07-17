СБУ затримала одного з підозрюваних у перевезенні «Бука», що збив MH17 – Маяков

Служба безпеки України затримала одного з бойовиків, який перевозив зенітно-ракетний «Бук», який збив малайзійський літак «Боїнг-777» в липні 2014 року, повідомив на брифінгу заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков.

Про це він розповів під час брифінгу, присвяченому розслідуванню трагедії «Боїнг-777», 17 липня. За словами Маякова, затриманий вже відбуває покарання на території України.

Читайте також: «Стрєлков», «Хмурий», «Гюрза», «Крот»: вони перші, кого офіційно підозрюють у збитті «Боїнга» рейсу MH17​

Він продемонстрував зняте на телефон відео, на якому видно, як «Бук» везуть по окупованому Донецьку автотягачем.

«Завдяки цьому відео з телефону ми встановили, кому належить цей трейлер. Ми встановили особу з числа бойовиків, яка забрала його на автопідприємстві в Донецьку. І через три роки нам вдалося цю особу, коли вона, нічого не підозрюючи, що ми про неї знаємо, перетинала кордон на підконтрольній нам території з Російської Федерації – ми його затримали, зараз він відбуває покарання тут, в Україні», – сказав Маяков.

Імені затриманого він, утім, не назвав.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як технічне, так і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Перше з них, технічне, Ради розслідувань у справах безпеки Нідерландів, встановило, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною із підконтрольної на той час російським гібридним силам території Донбасу.

Читайте також: Українська діаспора у США сподівається, що Росія нарешті візьме на себе відповідальність за збиття MH17​

Друге, кримінальне розслідування міжнародної Спільної слідчої групи, також дійшло висновку: пускова установка ЗРК «Бук», ракетою з якої збили літак рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді зі складу Збройних сил Росії і була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу, звідти здійснила пуск ракети, а після збиття нею авіалайнера повернута назад до Росії.

У світі вже не раз закликали Росію визнати свою відповідальність за збиття літака. Росія постійно заперечує всі результати розслідування.