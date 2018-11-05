СБУ: викриті адміністратори антиукраїнських спільнот у соцмережах

Упродовж вересня-жовтня співробітники Служби безпеки України блокували діяльність «міжрегіональної мережі антиукраїнських інтернет-агітаторів, які діяли на користь країни-агресора», повідомила прес-служба СБУ.

У відомстві зазначили, що викрили в Одесі, Києві та Сєвєродонецьку «дев’ятьох проросійських пропагандистів».

«Зловмисники, яких фінансували представники спецслужб РФ, публікували надіслані з Росії політичні новини та закликали до проведення акцій непокори і масових заворушень. Кремлівські інформаційні агенти, зокрема, публікували заклики до повалення конституційного ладу та державної влади в нашій країні, а також підтримки терористів «Д/ЛНР», – заявили в СБУ.

У відомстві переконані, що громадяни повинні були впливати на хід проведення майбутніх виборів президента України, які заплановані на кінець березня 2019 року.