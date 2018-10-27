У Дніпрі затримали чоловіка через повідомлення про «мінування» мосту

У Дніпрі поліція затримала чоловіка, підозрюваного у неправдивому повідомленні про мінування Старого (Амурського) мосту.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода з посиланням на поліцію, затриманий – 32-річний чоловік. Проти нього порушили справу за статтею про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності Кримінального кодексу України.

Повідомлення про нібито мінування мосту надійшло у поліцію напередодні ввечері. Вибухотехніки обстежили міст, вибухових пристроїв не виявили. Рух було відновлено.

У поліції уточнили, що затриманий не має стосунку до ситуації щодо інших об’єктів у Дніпрі.

Про евакуацію людей через нібито замінування кількох готелів та фітнес-центрів в Дніпрі у суботу повідомляють користувачі соцмереж. Зокрема, вони повідомляли про евакуацію людей з готелю «Рейкарц».

Обласні управління поліції та СБУ цю інформацію поки не коментують, зазначаючи, що офіційний коментар буде згодом з центральних органів.