Центр досліджень визвольного руху спільно з Архівом Служби безпеки України опублікували документи про операцію «Тройка» – примусове виселення у 1951 році трьох соціальних груп: «куркулів», єговістів і колишніх військовослужбовців армії польського генерала Андерса.

«Тройка» була останньою депортаційною операцією, яку провели радянські спецслужби на території Західної України. Ця спецоперація розпочалася о 4-й годині ранку 8 квітня 1951 року. У ході примусової депортації виселили 8984 людей, з них 2616 – дітей.

Як повідомляє Центр визвольного руху, до проведення спецоперації залучили 10 454 працівників органів та різних установ, тобто виселенням займалися більше осіб, аніж тих, кого вивезли з Західної України.

Ідею виселення єговістів у лютому 1951-го підтримав Сталін. Окрім українських єговістів, пропонувалося здійснити депортацію з Білорусі, Молдови, Латвії, Литви та Естонії. У Молдові операція «Тройка» мала назву «Сєвєр».

Центр досліджень визвольного руху спільно з Архівом Служби безпеки України опублікував колекцію з 20 документів на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху. А це, зокрема, рапорт про кількість завантажених людей в ешелони; доповідна записка про завершення операції і загальну кількість виселених; також подано перелік керівного складу МГБ для проведення операції «Тройка», є і розрахунок сил і засобів, які необхідні для забезпечення заходів по депортації; опублікована пам’ятка керівника оперативної групи щодо особливостей проведення операції, а також спеціальне про реакцію серед колгоспників західних областей УРСР у зв’язку з виселенням.

В одному з документів зафіксовано, що подекуди представники Свідків Єгови відмовлялися від своїх переконань, щоб уникнути примусової депортації.

«Спецслужби намагалися подати позитивний звіт про реакцію місцевого населення на проведення операції. Розлогий документ на 13 сторінок, цитує місцевих колгоспників, які нібито схвально поставились до виселень єговістів і куркулів, мовляв, вони не хотіли працювати в колгоспах і були американськими «шпигунами». Деякі, навіть, пропонували відправити їх до «білих ведмедів» пішки», – каже є науковий редактор Е-архіву Андрій Вулочин.

Електронний архів (avr.org.ua) — сервіс відкритого онлайн доступу до повнотекстових копій архівних матеріалів. Втілюється Центром досліджень визвольного руху за підтримки партнерів. Тут у вільному доступі та у високій якості публікуються документи про український визвольних рух, матеріали з архівів КҐБ та інші тематичні колекції, присвячені історії ХХ століття. Зараз на сайті вже більше 25 тисяч оцифрованих архівних документів, доступних для завантаження.