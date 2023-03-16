«Зливали» Росії позиції українських військових біля Бахмута. СБУ заявляє про викриття агентурної групи

Служба безпеки України заявляє про викриття агентурної групи військової розвідки Росії, яка передавала дані про позиції українських військових біля Бахмута.

Як повідомляє пресслужба відомства, до складу групи входили дві жительки Краматорська, одна з них – медсестра бойового підрозділу Тероборони ЗСУ.

«За вказівкою агресора вони збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Бахмутському напрямку. У «зоні особливої уваги» ворога були маршрути ймовірного переміщення важкої броньованої техніки українських військ у напрямку східного фронту. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій у районі Бахмута», – йдеться в повідомленні.



За даними СБУ, ці жінки фіксували результати російських обстрілів по українській інфраструктурі для коригування повторних ударів, вони перебували на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником воєнної розвідки РФ.



«Встановлено, що вербування агенток він здійснював через представника розвідувального підрозділу 1-го армійського корпусу південного військового округу зс рф, до складу якого входить син однієї з фігуранток. У разі захоплення регіону агресор «гарантував» своїм поплічницям «керівні посади» в місцевій окупаційній адміністрації», – додають в українській спецслужбі.



Слідчі СБУ повідомили одній із затриманих про підозру за статтею «державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану», іншій – «поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України».



Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.