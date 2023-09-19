СБУ заявила про викриття блогера зі Львова, який закликав знищити будівлю управління Служби

Служба безпеки України заявляє про викриття блогера, який знімав будівлю Служби безпеки у Львові та закликав вдарити по ній російськими ракетами.



Як повідомляє пресслужба відомства, співробітники внутрішньої безпеки СБУ «по гарячих слідах» викрили у Львові чоловіка, який публічно закликав знищити адмінбудівлю регіонального управління Служби безпеки.



«Для здійснення теракту зловмисник агітував поцілити в режимний об’єкт російськими ракетами.Щоб поширити такі заклики, фігурант здійснював онлайн-трансляцію на власній сторінці в Інстаграм поблизу будівлі української спецслужби. Під час стріму він разом зі своїм спільником із-за кордону дискредитував співробітників СБУ і закликав вдарити по них російською зброєю », – йдеться у повідомленні.



У СБУ додають, що цей контент блогер поширив на власну аудиторію у понад 1,7 тис. користувачів.



За даними слідства, йдеться про двох жителів обласного центру, які позиціонують себе як блогери – один з них наразі перебуває в одній з країн ЄС, звідки періодично «приєднується» до стрімів свого поплічника в Україні.



Наразі фігурантам планується повідомлення про підозру, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, можливої додаткової кваліфікації та притягнення винних до відповідальності.

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні.

Вночі 19 вересня Росія атакувала Львів ударними безпілотниками. За даними місцевої влади, внаслідок удару загинула одна людина, ще одну госпіталізували.