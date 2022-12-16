Від 8 до 10 років за ґратами дали трьом бойовикам, які штурмували міста на Донеччині – СБУ

Тюремні терміни отримали троє бойовиків, які штурмували міста на донецькому напрямку – суд призначив їм покарання від восьми до десяти років ув’язнення, повідомляє Служба безпеки України.

Повідомляється, що на початку повномасштабної агресії РФ троє чоловіків добровільно вступили до лав «окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора».

«За даними слідства, всі вони місцеві жителі, які у 2014-2015 році приєдналися до лав терористичних угруповань на сході України, де воювали проти сил АТО. Після 24 лютого цього року вони спільно з агресором брали активну учать у штурмі населених пунктів на Донецькому напрямку», – розповіли в СБУ.

Повідомляється, що один із засуджених входив до складу полку бойовиків «Оплот».

«Перебуваючи на «посаді» кулеметника, він обстрілював позиції українських військ у районах Докучаєвська та селища Ясне. Інші двоє зловмисників були у лавах окупаційних підрозділів «Кальмиус» та «100 мотострелковой бригады» 1-го армійського корпусу «ДНР» ЗС РФ», – йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що у серпні їх направили в район Пісок для облаштування вогневих позицій та захоплення об’єктів транспортної інфраструктури. Бойовики ж у підсумку потрапили в полон українських військових під час боїв у районах Новобахмутівки та Пісок на Донеччині.

У повідомленні наголошується, що на підставі зібраних доказів суд визнав бойовиків винними у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України, участі у терористичній організації, участі у діяльності непередбачених законом збройних формувань.

СБУ регулярно заявляє про затримання людей, які співпрацювали з російськими спецслужбами.

За даними ДБР, від початку повномасштабного вторгнення станом на 2 грудня бюро відкрило 1 127 кримінальних проваджень через загрозу національній безпеці, 915 з них – за фактом державної зради.