СБУ: «ексзаступнику міністра інформації» «ДНР», який працював політтехнологом у Києві, оголосили підозру

У Києві слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру «ексзаступнику міністра інформації» підтримуваного Росією угруповання «ДНР», повідомляє пресслужба СБУ.

«За даними досудового слідства, підозрюваний обіймав цю посаду у 2014-2016 роках. Він публічно закликав населення регіону до підтримки офіційної позиції керівництва «ДНР», активно пропагував політико-територіальну інтеграцію тимчасово окупованих територій Донбасу з Росією й агітував голосувати за фейкову ініціативу на псевдовиборах. Співробітники спецслужби задокументували, що через деякий час він через РФ повернувся на підконтрольну українській владі територію поза встановленими пунктами пропуску», – повідомили в СБУ.

У Києві, за даними слідства, підозрюваний почав працювати «політтехнологом і піарником проросійських громадсько-політичних структур».

В Офісі генерального прокурора уточнили, що підозру оголосили за статтями про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також створення терористичної організації.

За даними ОГП, слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення й обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Імені підозрюваного слідчі не вказують. За даними ЗМІ, це Володимир Пряхін.