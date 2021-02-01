16 членам «генпрокуратури «ДНР» заочно оголосили підозри – прокуратура

16 працівникам так званої «генеральнї прокуратури» «ДНР» заочно повідомили про підозру в участі у терористичній організації, повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2015 року 16 осіб, працюють у псевдоструктурі – «Генеральной прокуратуре ДНР» та обіймають посади у відділі «поддержания государственного обвинения управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении судами уголовных дел ГП ДНР», – йдеться в повідомленні.

«Виконуючи незаконні функції прокурорів, правопорушники беруть участь у засіданнях під час розгляду кримінальних справ за нелегітимними нормативними актами, ухваленими представниками НЗФ РФ у так званих судах, розташованих на тимчасово окупованій території Донецької області», – додали в прокуратурі.

Досудове розслідування веде слідчий відділ Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше в СБУ повідомляли, що упродовж 2020 року суди винесли 192 обвинувальних вироки людям, яких Служба безпеки України затримала за посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, а також за терористичну діяльність.