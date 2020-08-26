СБУ повідомила, що заблокувала діяльність мережі пропагандистів із району проведення ООС

У районі проведення операції Об’єднаних сил кіберфахівці Служби безпеки України заблокували діяльність мережі сепаратистських інтернет-агітаторів, яку координувало так зване «Міністерство інформації» визнаного в Україні терористичним угруповання «ДНР», повідомив пресцентр СБУ.

«До групи входило 5 мешканців Маріуполя. За вказівками кураторів вони систематично розміщували деструктивні матеріали на сторінках у російських соцмережах, а також публікували заклики до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу у місцевих спільнотах із понад 150 тисячами користувачів. Пропагандисти виправдовували російську агресію проти нашої країни, популяризували терористичні організації «Л/ДНР» та відокремлення південно-східних областей від України. Крім того зловмисники закликали до масових заворушень та акцій непокори», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, правоохоронці також розшукують з метою затримання спільників групи.

«Такі дії кваліфікуються як злочини проти основ національної безпеки. За діяльність, спрямовану на повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, передбачена кримінальна відповідальність», – зазначили в СБУ.

СБУ періодично повідомляє про викриття агітаторів за повалення державного ладу і територіальної цілісності України.