СБУ заявила про масову видачу російських паспортів жителям ОРДЛО перед виборами до Держдуми

Служба безпеки України повідомляє про масову незаконну видачу паспортів Росії на території ОРДЛО.

«Цей процес так звана влада самопроголошених республік організувала, щоб забезпечити участь українців у вересневих виборах до російської Державної думи. Організатори діють з порушеннями норм міжнародного законодавства та позбавляють «нових» громадян соціальних гарантій», – мовиться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що Росія розраховує залучити до виборів якомога більше мешканців окупованих територій. Темпи видачі паспортів, за даними СБУ, прискорилися з червня цього року.

«Для забезпечення «запланованих» показників підтримки провладної партії «Единая Россия», куратори розпочали активніше видавати паспорти громадян РФ мешканцям окупованих територій. Але в таких паспортах проставляють коди неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області. Прописка в такому документі також не вказується. Тож видані документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора і не роблять їх власників повноцінними громадянами РФ», – повідомляє спецслужба.

За інформацією СБУ, представники окупаційних сил мають намір організувати виїзд мешканців ОРДЛО на голосування у Ростовську область Росії, а також забезпечити можливість незаконного «електронного голосування» на окупованій території.

«Більшість з «паспортизованих» людей, за задумом кураторів, має віддати голоси «Единой России». Організатори розробили комплекс заходів, щоб агітувати за провладну партію», – зазначається у повідомленні.

У СБУ наголосили, що ці незаконні дії документуються в рамках відкритих кримінальних проваджень, а отримані матеріали передадуть до відповідних міжнародних інстанцій.

У травні цього року МВС Росії відзвітувало, нібито російське громадянство отримали близько 527 тисяч жителів окремих районів Донецької та Луганської областей. Перевірити ці твердження наразі неможливо.

Указ про спрощену процедуру видачі паспортів Росії населенню частини територій українського Донбасу підписав у квітні 2019 року російський президент Володимир Путін. Рішення викликало жорстку реакцію українських і західних політиків. Вони звинуватили російську владу в подальших спробах дестабілізувати ситуацію на сході України.

ЦВК Росії дозволила голосування жителів окупованих частин Донбасу на виборах до Держдуми, що відбудуться у вересні.

МЗС України висловило протест через це.