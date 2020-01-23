СБУ: перевіряємо щодо відвідин Криму лише росіян, шведа Dr. Alban не перевіряли

Служба безпеки України перевіряє лише артистів-громадян Росії щодо відвідин анексованого Криму, йдеться у відповіді СБУ на запит Ради громадського контролю НАБУ, поширеній увечері 23 січня.

«Тож орган не розглядав надання дозволу на в'їзд на територію України шведського співака Dr. Alban, який до цього виступав у анексованому Криму. Відповідно, заборони для співака на відвідування нашої країни СБУ не приймало», – вказує Рада громадського контролю НАБУ, коментуючи відповідь спецслужби.

5 січня голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко повідомив, що музикант Албан Юзома Нвапа, відомий під псевдонімом Dr. Alban, в’їхав на територію України згідно з українським законодавством, і «жодним чином на рішення охоронців кордону щодо пропуску чи не пропуску осіб не впливає ніхто, серед іншого і президент України».

Cам музикант відредагував свій допис від 16 грудня 2019 року, в якому стверджував, що його допуск на територію України забезпечило втручання президента Володимира Зеленського.

«Мені заборонили в’їзд до України через попередні виступи на Кримському півострові. Я не знав про те, що українцям це не подобається. Але був радий зустріти президента», – йдеться в поточній редакції допису.

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Раніше в коментарі до свого відео зустрічі з Зеленським Нвапа повідомив, що саме його втручання дозволило йому потрапити до України. Також у попередній версії співак називав Крим «спірною» територією.

Скріншот оригінального допису оприлюднила зокрема інформаційна агенція «Укрінформ».

Dr. Alban виступав у Криму після початку російської анексії 2014 року.

Іноземні артисти і інші діячі культури порушують українське законодавство, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті України пункти пропуску. Деяким артистам і співакам, які приїхали на гастролі до Криму або прямо підтримують російську анексію Криму, заборонено виступати на материковій частині України.