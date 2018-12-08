СБУ заявляє, що блокувала антиукраїнську діяльність однієї з громадських організацій

Співробітники Служби безпеки викрили і блокували діяльність однієї з громадських організації, яка проводила антиукраїнську діяльність на території України, повідомляє прес-центр СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що представники проросійської структури, яка функціонувала в одному з регіонів України займались пропагуванням ідей так званого «руського миру». На замовлення та фінансування спецслужб РФ агітатори, зокрема виготовляли і розповсюджували матеріали, спрямовані на порушення територіальної цілісності нашої країни», – йдеться в повідомленні.

У СБУ повідомили, що під час обшуків у фігурантів справи виявили друковану продукцію, оргтехніку й інші предмети, «які підтверджують протиправну діяльність».

Справу порушили за статтею «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

Днями Служба безпеки України заявила, що її співробітники блокували «спробу російських спецслужб провести масштабну кібератаку на інформаційно-телекомунікаційні системи судової влади України».