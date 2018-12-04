СБУ заявляє, що заблокувала кібератаку Росії на судову систему України

Служба безпеки України заявила 4 грудня, що її співробітники блокували «спробу російських спецслужб провести масштабну кібератаку на інформаційно-телекомунікаційні системи судової влади України».

«Фахівці СБУ зафіксували, що кібератака розпочалася через розсилку електронною поштою заражених вірусом підроблених бухгалтерських документів. Після відкриття файлів на комп’ютери приховано завантажувалось шкідливе програмне забезпечення для несанкціонованого втручання до судових інформаційних систем та викрадення службової інформації. Співробітники СБ України встановили, що виявлена вірусна програма з’єднувалась з контрольно-командних серверів які мають, зокрема, російські ІР-адреси», – вказано в повідомленні.

Українські фахівці вважають, що задум спецслужб Росії «полягав у блокуванні сталого функціонування судової інформаційної системи України».

«Завдяки спільним заходам із Державною судовою адміністрацією та Держспецзв’язку вдалося локалізувати негативні акції кібератаки та попередити її подальший розвиток», – інформує українська спецслужба.