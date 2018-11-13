Оновлена ЦВК України готується до кібератак

На 27 робочий день оновлена Центральна виборча комісія провела свою першу прес-конференцію. На ній члени комісії розповіли про свою підготовку до виборів. Наразі в ЦВК влаштовують стрес-тести, завершують реформування сайту та розглядають можливість використання чат-ботів.

За словами голови Центральної виборчої комісії Тетяни Сліпачук, основна мета членів ЦВК – зробити комісію органом високої довіри, чесного ставлення до справи та позбавити будь-якого політичного ангажування.

«ЦВК бачить дві основних задачі: по-перше – зробити все для того, щоби українські виборці здійснили свій вибір відповідно до Конституції та законів. І друга здача – забезпечити абсолютно чесний і прозорий підрахунок тих голосів, які віддадуть українські виборці», – заявила Сліпачук.

Вона також заявила, що вибори наступного року будуть такими, «якими ніколи в Україні не були». Зокрема, через те, що в країні є окуповані території.

Як ЦВК готується до виборів?

Перш за все, Сліпачук говорить про необхідність убезпечити виборців на дільницях. ЦВК не має можливості самостійно визначити чи є безпечним проведення виборів на тих чи інших територіях, тому комісія з’ясовуватиме ці питання разом із іншими державними органами, зазначила голова ЦВК.

Центральна виборча комісія готується і до кібератак. Так, за словами секретаря ЦВК Наталії Бернацької, комісія планує створити окремий підрозділ, який буде опікуватися питаннями кібербезпеки.

Ми шукаємо висококваліфікованих спеціалістів, запрошуємо їх на конкурси. Просимо збільшити кількість ІТ-спеціалістів

«Ми шукаємо висококваліфікованих спеціалістів, запрошуємо їх на конкурси. Просимо збільшити кількість ІТ-спеціалістів, щоб наступного року ми могли кібербезпеку забезпечити вище, ніж на виборах в інших країнах», – сказала Бернацька.

Найбільша проблема кіберзахисту – це люди, зазначив заступник голови ЦВК Олег Конопольський. За його словами, жодного охочого зайняти позицію ІТ-спеціаліста в комісії не було.

Центральна виборча комісія вже почала проводити тренінги щодо безпеки приміщень, де розташовані сервери. Бернацька розповідає, що для співробітників влаштовують стрес-тести. Приміром, розігрують ситуації, коли ніхто не може потрапити до приміщення або коли на сервери ЦВК влаштовують масові хакерські атаки.

Комісія також планує підписати меморандум про співпрацю з Міністерством внутрішніх справ.

Сліпачук розповідає, що наразі ЦВК завершує реформування сайту, яке розпочав ще попередній склад органу, та розмірковує над проведенням онлайн-трансляцій засідань комісії.

Є амбітна мета: тестову версію до кінця року вже викинути, для того, щоб можна було подивитися наскільки вона відповідає очікуванням

«Є амбітна мета: тестову версію до кінця року вже викинути, для того, щоб можна було подивитися наскільки вона відповідає очікуванням», – каже Сліпачук.

Окрім того, ЦВК планує проводити тренінги для членів виборчих комісій. І щодо цього вже є домовленість з міжнародними партнерами, зокрема ОБСЄ та Радою Європи.

Наразі розробляються аудіовізуальні матеріали та підручники для навчання з проведення виборчого процесу та підрахунку голосів для членів виборчих дільниць, зазначає член ЦВК Світлана Кустова. За її словами, орган планує також провести тренінги щодо проведення виборів для політичних партій та правоохоронних органів.

Інший член ЦВК Леонтій Шепілов зазначив, що комісія розглядає можливість застосування програми для швидкого паралельного підрахунку голосів, звірки протоколів та використання чат-ботів в режимі «питання-відповідь».