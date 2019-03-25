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25 Березень 2019, Київ 21:06
Новини | Політика

СБУ: затриманий бойовик «Ісламської держави»

СБУ: затриманий іноземець перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за вчинення злочинів, пов’язаних із терористичною діяльністю

Служба безпеки України повідомила про затримання на території Одеської області підозрюваного в участі в бойових діях на території Сирії в складі збройних формувань екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Згідно з повідомленням, іноземець перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за вчинення злочинів, пов’язаних із терористичною діяльністю.

«З метою легалізації на території України іноземець на підставі підроблених документів незаконно отримав паспорт громадянина України для виїзду за кордон та ID-картку», – заявили в СБУ.

Під час одного з останніх боїв за Багуз, фото 20 березня 2019 року
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Наразі до чоловіка застосований екстрадиційний арешт терміном на 40 днів.

У Сирії від 2011 року триває громадянська війна, внаслідок якої загинули понад 400 тисяч людей. Росія, втрутившись у цей конфлікт, надає в ньому підтримку президентові Сирії Башару Асаду – режимові якого значна частина світу, і західного, і арабського, відмовила в легітимності.

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