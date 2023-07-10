Готував удар по військовому шпиталю. СБУ заявила про затримання інформатора РФ на Миколаївщині

Служба безпеки України заявляє про затримання інформатора РФ, який готував ракетний удар по військовому шпиталю на Миколаївщині.



Як повідомляє пресслужба відомства, інформатор російських спецслужб для підготовки ударів об’їжджав місцевість і приховано фотографував місця дислокації підрозділів Сил оборони, фіксувавши на електронній карті точні координати виявлених військових об’єктів та звітував про рівень їхньої охорони.



«Співробітники СБУ затримали фігуранта «на гарячому» під час фотографування ним шпиталю та однієї з бойових частин ЗСУ. У затриманого вилучили мобільний телефон з фото, готовими до відправки. За матеріалами слідства, рашисти планували використати цю інформацію для здійснення прицільних повітряних ударів», – йдеться у повідомленні.



У СБУ зазначають, що затриманий – місцевий житель, який підтримував проведення фейкового референдуму щодо приєднання Миколаївщини до РФ, про це він неодноразово писав у проросійських телеграм-каналах.

За даними слідства, таким чином він привернув на себе увагу російської спецслужби, представники якої навесні 2022 року дистанційно запропонували йому співпрацю.



Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні. За даними голови СБУ Василь Малюк, від початку повномасштабного вторгнення РФ станом на червень Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у майже 92 тисячах кримінальних проваджень, пов’язаних із російською агресією.