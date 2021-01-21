Спецслужби про наркобізнес: торік викрито 15 лабораторій і 30 угруповань

Протягом 2020 року Служба безпеки України ліквідувала 15 нарколабораторій і знешкодила 30 злочинних угруповань, що займалися наркобізнесом, повідомила у четвер пресслужба СБУ.

Повідомляється, що торік СБУ вилучила з незаконного обігу 1704 кілограми наркотичних засобів, понад 76 кілограмів психотропних речовин і 955 кілограмів прекурсорів.

«Службою безпеки та за її матеріалами вилучено предмети контрабанди і виявлено порушення митних правил на загальну суму 511 мільйонів гривень. Досить часто предметом контрабанди є наркотичні засоби. Власне, 64 такі факти за рік викрили співробітники СБУ. Серед них: транзитне переміщення через Україну 750 кілограмів каптагону, відомого як «бойовий наркотик Ісламської держави». СБУ заблокувала також 7 контрабандних поставок великих партій кокаїну через морський порт «Південний», – розповіли в СБУ.

На початку поточного року співробітники СБУ конфіскували у Львові понад тонну героїну – за версією слідства наркотики потрапили до України в грудні 2020-го. Їх завезли через порт «Південний» поблизу Одеси. За оцінками правоохоронців, вартість героїну – близько 2,3 мільярда гривень.