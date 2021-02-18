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18 лютого 2021, Київ 16:22
Новини | Політика

Наразі СБУ не проводить перевірку телеканалу «1+1» – СБУ

Речник СБУ Артем Дехтяренко додав, що радник голови ОП Михайло Подоляк, ймовірно, мав на увазі стандартну перевірку, яка проводиться в рамках ліцензії Нацради з питань телебачення та радіомовлення

Станом на 14:00 18 лютого СБУ не проводить перевірку телеканалу «1+1». Про це в коментарі Радіо Свобода сказав речник СБУ Артем Дехтяренко, коментуючи слова радника голови ОП Михайла Подоляка в інтерв’ю виданню «РБК-Україна» про буцімто проведення комплексної перевірки цього медіа з залученням Служби безпеки у зв’язку з обов'язковим розкриттям основних бенефіціарів телемовників.

«Наскільки мені відомо, пан Подоляк мав на увазі стандартну перевірку, яка проводиться в рамках ліцензії, що видається Нацрадою з питань телерадіомовлення. Ця перевірка передбачає обов’язкове розкриття будь-якими ЗМІ своїх основних бенефіціарів», – сказав Дехтяренко.

Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню «РБК-Україна» також зауважив, що в «1+1» є цікаві розслідування, і телеканал «теж грає в політику».

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