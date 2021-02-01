СБУ перевіряє можливі зв’язки Нескоромного зі спецслужбами Росії – Баканов

Служба безпеки України буде детально вивчати можливі зв’язки колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, якого підозрюють в організації замовного вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки служби Андрія Наумова, зі спецслужбами Росії, заявив голова СБУ Іван Баканов.

Як повідомляє пресслужба СБУ, він сказав про це під час виступу на закритому спільному засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та комітету з питань правоохоронної діяльності.

«Як бачимо з окремих аудіозаписів, оприлюднених у ЗМІ, ймовірно, не обійшлося тут і без російського сліду. Тож буде детально вивчено можливий зв’язок підозрюваного зі спецслужбами країни-агресора», – сказав голова СБУ.

У СБУ заявили, що мотивом для готування замовного вбивства Наумова є його професійна діяльність – «він не давав змоги злочинній групі призначити своїх людей на посади в СБУ, і оприлюднені записи розмов фігурантів це чітко підтверджують».

27 січня ексзаступнику голови СБУ Нескоромному оголосили підозру в організації підготовки вбивства.

Як кажуть в СБУ, слідчі встановили, що «Дмитро Нескоромний спільно зі співробітником Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком вирішили позбавити життя начальника ГУВБ СБУ Андрія Наумова».

«Серед доказів, які це підтверджують, – відео- та фотоматеріали, аудіозаписи розмов Ю.Расюка, Д.Нескоромного та інших осіб, під час яких, зокрема, обговорюється організація вбивства, виконавці та інші деталі. За версією слідства, основним мотивом злочину став той факт, що Андрій Наумов був перешкодою для повернення Дмитра Нескоромного на високу посаду в керівництві Служби, а також виступав проти призначення окремих членів екскоманди Нескоромного в СБУ», – вказано у повідомленні.

За даними СБУ, фігуранти справи розробили «детальний план» посягання на життя Наумова.

«Задля його виконання співробітник АТЦ Ю.Расюк упродовж жовтня 2020 – січня 2021 року підшукав виконавців злочину, забезпечив їх фінансування, організував стеження за А.Наумовим. Це також підтверджено матеріалами справи та відповідними аудіо записами. Попри вжиті фігурантами заходи конспірації, співробітники СБУ задокументували їхню протиправну діяльність та запобігли вчиненню замовного вбивства. Під час чергової передачі грошових коштів затримано Ю.Расюка, якому 23 січня 2021 Шевченківський районний суд м.Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – зазначили в СБУ.

В СБУ виклали у мережу, як кажуть у відомстві, записи розмов фігурантів справи.

23 січня Служба безпеки України повідомила про затримання чинного співробітника відомства, який намагався вбити співробітника спецслужби. Пізніше стало відомо, що йдеться про полковника Антитерористичного центру при СБУ Юрія Расюка.

Перші повідомлення про справу всередині СБУ оприлюднив журналіст Юрій Бутусов. 22 січня той, посилаючись на свої неназвані джерела у спецслужбі, стверджував, що за підозрою в організації замовного вбивства затримано полковника СБУ Юрія Расюка, – жертвою мав стати бригадний генерал СБУ, начальник головного управління внутрішньої безпеки Андрій Наумов, а замовником нібито був полковник СБУ Дмитро Нескоромний, колишній перший заступник голови СБУ і начальник головного управління боротьби з корупцією.

Журналіст також стверджував, що це було кримінальною «розбіркою» між групами впливу в СБУ в їхній боротьбі за «кришування» тіньового бізнесу.

У месенджері Telegram 23 січня з’явився канал, названий іменем Дмитра Нескоромного і з його фотографією. Автор цього каналу стверджував, що він дійсно той самий Нескоромний, що він уже перебуває в Німеччині і планує влаштувати пресконференцію «в столиці однієї з держав ЄС» і оприлюднити матеріали, за його словами, про зв’язки чільних представників нинішньої влади України з Росією.

Підтверджень, як і заперечень, правдивості цих тверджень наразі немає.