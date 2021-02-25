ОГП і СБУ заявляють, що розкрили справу про викрадення екскерівника «Нафтогазвидобування»

Офіс генерального прокурора і Служба безпеки України повідомляють, що розкрили справу про викрадення екскерівника «Нафтогазвидобування» Олега Семінського (зараз він є народним депутатом від «Слуги народу») з вимаганням 200 мільйонів доларів.

За повідомленням, підозру у справі оголосили п’ятьом особам, у тому числі організатору. Їх підозрюють у викраденні і катуванні, а також у вимаганні грошей.

«За даними слідства, на початку 2012 року керівника провідної газовидобувної компанії незаконно викрали і більше трьох років утримували в нелюдських умовах, систематично катували та вимагали від нього і його родичів сплатити неіснуючий борг у сумі 200 млн дол США. Розслідуванням встановлено, що організатором злочинів є його колишній бізнес-партнер, народний депутат кількох скликань, який в минулому займав посаду міністра транспорту та зв’язку України», – йдеться в повідомленні.

ОГП і СБУ не називають імені цієї особи, але, за даними ЗМІ, йдеться про Миколу Рудьковського.

«До скоєння злочинів він залучив декілька осіб, в тому числі представників криміналітету. Мотивами кримінальних правопорушень став перерозподіл прибутків від діяльності, а також акцій підприємства між його бенефіціарами… З метою викриття злочину та притягнення до відповідальності причетних до його вчинення осіб на території України проведено понад 40 обшуків», – йдеться в повідомленні ОГП.

У СБУ додали, що обшуки тривають за місцями проживання й офісів фігурантів злочину.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Семінський і Рудьковський повідомлення правоохоронців наразі не коментували.

Семінського викрали невідомі особи на початку 2012 року, після чого до травня 2015-го бізнесмен перебував у полоні.