СБУ заявляє про блокування перевезень до окупованих територій з Одеси через Росію

Служба безпеки України заявляє про блокування схеми незаконних пасажирських перевезень з Одеси до окупованих районів Луганської області та в зворотньому напрямку.

«Мешканці з тимчасово окупованих районів Луганщини організували нелегальні автобусні рейси з Одеси. Транспортний маршрут пролягав через територію Росії до тимчасово окупованої території Луганської області. Перетин державного кордону здійснювався у тимчасово непідконтрольних українській владі пунктах пропуску», – заявляють у відомстві.

За даними СБУ, участь у організації перевезень брали також двоє мешканців Харкова.

Згідно з повідомленням, під час обшуків у підозрюваних знайшли документацію, яка підтверджує факт перевезень.

Двом з підозрюваних вже оголосили про підозру в незаконному перевезенні людей через державний кордон України, вчинений організованою групою. Ця стаття передбачає позбавлення волі на термін від семи до дев’яти років, трирічне позбавлення права обіймати певні посади та займатися певними видами діяльності і конфіскацію майна.

Наразі тривають слідчі дії.