СБУ повідомила про нову підозру адміралу флоту РФ, який наказав ударити по Вінниці «Калібрами»

Служба безпеки повідомила про нову підозру колишньому командувачу Чорноморським флотом РФ Ігорю Осіпову, який причетний до обстрілів цивільної інфраструктури України.

«Наразі слідчі української спецслужби встановили, що саме Осіпов організував масовану повітряну атаку по Вінниці 14 липня 2022 року. Тоді за його наказом ворог здійснив удар по українському місту ракетами «Калібр» з російського бойового надводного корабля, що базувався поблизу мису Фіолент Кримського півострова», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, «на підставі зібраних доказів» Осіпову повідомлено про підозру про «порушення законів та звичаїв війни поєднаних з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Раніше йому інкримінували «планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни» та «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

На початку року СБУ повідомила Осіпову про підозру за організацію систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських містах.

14 липня 2022 року через російський ракетний удар по Вінниці загинуло 29 людей, з них троє дітей. Ще 154 людини були поранені.