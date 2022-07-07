На Львівщині виявили групу осіб, яка «заробляла» на пільговому розмитненні імпортних автомобілів – СБУ

Служба безпеки України виявила злочинне угруповання, яке «заробляло» мільйони на пільговому розмитненні імпортних автомобілів.

Як повідомляє пресслужба відомства, у цю групу входили посадовці Львівської митниці, троє брокерів і громадянин однієї з європейських країн. Ці особи сприяли ввезенню в Україну імпортних авто та їхньому позачерговому оформленні. Через таку схему в Україну завезли понад 40 тисяч транспортних засобів із іноземною реєстрацією.

Слідчі встановили, що учасники угруповання гарантували створення «зеленого коридору» на переміщення авто з-за кордону та підробляли документи для постановки автівки на облік без попереднього зняття з іноземної реєстрації. За таку послугу брали від 500 до 1000 американських доларів. Наступним етапом було безперешкодне митне оформлення за 50-150 доларів.



Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили «чорну» бухгалтерію з доказами протиправної діяльності і 1,2 млн гривень.



На сьогодні п’ятьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за статтею 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, підкуп особи, яка надає публічні послуги), а також статтею 369 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.



Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування у двох кримінальних провадження для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до цієї схеми.



24 березня Верховна Рада на період воєнного стану скасувала ввізне мито, ПДВ та акцизний податок для транспортних засобів, що ввозяться в країну. У червні ці норми скасували.

Станом на 13 червня в Україну завдяки «нульовому розмитненню» завезли 163 тисячі автомобілів.