СБУ заявила про затримання в Одесі священника УПЦ (МП) за підозрою в наведенні ракет

Служба безпеки України заявляє про затримання клірика УПЦ (МП) за підозрою в коригуванні подвійного російського удару по Одесі у березні 2024 року.

«Тоді за його координатами рашисти атакували рекреаційну зону портового міста двома балістичними ракетами «Іскандер-М». Перша – уразила житлову забудову та іншу цивільну інфраструктуру обласного центру, де, на думку коригувальника, могли перебувати військові. Другий удар відбувся по цій же локації, коли на місце події прибули екстрені служби. Після вогневого ураження агент «прозвітував» російському ГРУ про наслідки повітряної атаки РФ і «заліг на дно», щоб уникнути викриття», – йдеться в повідомленні.

«Також встановлено, що агент передавав ворогу координати розташування сил і засобів ППО ЗСУ, які забезпечували захист повітряного простору Одещини під час ракетних атак РФ. Крім того, клірик «зливав» окупантам відомості про одну з електропідстанцій поблизу Одеси, зокрема щодо системи її захисту, а після ворожого удару по енергооб’єкту інформував російську воєнну розвідку про наслідки його ураження», – додали в Службі безпеки.

Як заявили в СБУ, ієрея затримали за місцем проживання в Одесі, йому повідомили про підозру за статтею «державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану». Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Імені священника СБУ не наводить, його позиція – невідома.

Внаслідок російського подвійного удару по Одесі 15 березня 2024 року загинула 21 людина, десятки – зазнали поранень.

Українські правоохоронці регулярно повідомляють про затримання осіб, яких вони називають російськими агентами. Їх підозрюють, зокрема, в держзраді й диверсіях на замовлення російських спецслужб.