«Заробляли на ухилянтах»: СБУ затримала заступника Херсонського військкома та голову ВЛК на Прикарпатті

Служба безпеки повідомила про викриття схеми ухилення чоловіків призовного віку від мобілізації у Херсоні та на Прикарпатті.

«У Херсоні затримано заступника начальника місцевого військкомату, який за гроші «допомагав» військовозобов’язаним «відкосити» від призову на підставі фіктивних документів. Вартість корупційної «послуги» становила від 4,5 до 6 тисяч американських доларів залежно від терміновості. За ці суми посадовець знімав з військового обліку через «непридатність» до військової служби за станом здоров’я. Для цього робив відповідні відмітки в особових справах своїх клієнтів. Отриману підробку ухилянти використовували для незаконного виїзду за межі України. Встановлено, що для реалізації схеми фігурант залучив посередника, який підшуковував клієнтів та передавав від них гроші», – розповіли в СБУ.

За даними відомства, обох чоловіків затримали під час отримання ще одного хабаря. Наразі їм повідомлено про підозру.

«На Івано-Франківщині СБУ затримала голову однієї з районних військово-лікарських комісій, який продавав ухилянтам фіктивні довідки про відтермінування призову через «погане» здоров’я. Для цього посадовець «вписував» у висновки медогляду своїх клієнтів «важкі діагнози». Середня сума за фальшування документів становила 2 тисячі доларів з однієї особи. На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру», – розповіли в СБУ.

27 липня Верховна Рада продовжила термін проведення загальної мобілізації і дію воєнного стану в Україні ще на 90 днів, починаючи з 18 серпня.

Під час воєнного стану, який діє в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії, громадянам України призовного віку заборонено виїзд за кордон, але певним категоріям громадян можуть видавати тимчасовий дозвіл на перетин кордону. Такий дозвіл передбачає обовʼязкове повернення в Україну.

За даними Держприкордонслужби, щодня 20-30 чоловіків намагаються незаконно перетнути кордон України.