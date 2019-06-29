СБУ передала військовій прокуратурі одного зі звільнених бойовиками чоловіків

Співробітники СБУ встановили, що один із громадян, звільнених бойовиками 28 червня, перебуває в Україні у розшуку за підозрою у «самовільному залишенні військової частини або місця служби».

«Після прильоту в аеропорт «Київ» співробітники СБУ дали можливість громадянину зустрітися з батьками у Павлоградському районі Дніпропетровщини. Після чого, відповідно до чинного законодавства, він був переданий СБУ слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону, який веде цю справу», – йдеться в повідомленні.

В СБУ запевняють, що жодних порушень прав чоловіка при супроводі до військової прокуратури не було.

«Рішення щодо подальших процесуальних дій ухвалюватиме військова прокуратура», – йдеться в повідомленні.

Раніше звільнений напередодні з полону бойовиків ОРДЛО Дмитро Великий повідомив телеканалу «112 Україна», що він «хвилин 15 побув із батьками, прибігли люди з автоматами» і забрали його в управління СБУ. Пізніше, за словами Великого, його відвезли у військову прокуратуру, а звідти – у поліцейський відділок у Павлограді. Незабаром після цього чоловіка відпустили.

28 червня в аеропорту Мінська відбулася передача українському політику Віктору Медведчуку, якого в Україні вважають неформальним представником президента Росії Володимира Путіна, чотирьох українських полонених, які перебували на території ОРДЛО: Дмитра Великого 1988 року народження, Якова Веремейчика 1986 року народження, Едуарда Міхєєва, 1960 року народження, Максима Горяйнова 1984 року народження. В п’ятницю по обіді четверо українських полонених прибули з Мінська до Києва.