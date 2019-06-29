Радіо Свобода Daily: Із окупованої частини Донбасу звільнено чотирьох полонених

Передача полонених

28 червня в аеропорту Мінська відбулася передача українському політику Віктору Медведчуку, якого в Україні вважають неформальним представником президента Росії Володимира Путіна, чотирьох українських полонених, які перебували на території ОРДЛО: Дмитра Великого 1988 року народження, Якова Веремейчика 1986 року народження, Едуарда Міхєєва, 1960 року народження, і Максима Горяїнова 1984 року народження. Хто вони? Як потрапили до полону? Де утримувались? Чи зазнавали тортур? Що будуть робити далі? Та чи є правдою скандальні деталі біографії декого з них, які наразі лунають на їхню адресу? Відповіді на всі ці запитання зібрала у статті наша журналістка.

Медведчук заявив, що полонені опинилися в Мінську транзитом літаком з Ростова, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За його словами, виною тому, що не було обмінів, є «пан Порошенко».

Журналістів Радіо Свобода на передачу полонених не допустила прес-служба Медведчука. Жодних пояснень від прес-служби отримати не вдалося.

Наразі полонені відправилися у лікарню на обстеження та для спілкування з психологами. Пізніше Служба безпеки України проведе стандартну процедуру перевірки.

Скільки українців ще залишається у полоні та чому передача відбувалася у Мінську, читайте за посиланням.

​«Сліди Коломойского» в історії з Баришівським судом і SkyUp

Журналісти програми «Схеми» виявили опосередкований зв’язок із олігархом Ігорем Коломойським в історії з позовом до SkyUp Airlines в Баришівський районний суд, який 24 травня вирішив призупинити ліцензію авіакомпанії на перевезення пасажирів. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – «Таємниця Баришівського суду».

У той день, коли мешканка Баришівки Оксана Пасенко написала заяву в поліцію про те, що не подавала позову до SkyUp, начебто від її імені надійшла заява на ім’я народного депутата, в якій вона «просить» посприяти у забезпеченні виконання рішення суду. Документ датований 18 червня. Цей депутат – Олександр Дубінін, багаторічний менеджер підприємств із так званої групи «Приват», підконтрольної олігарху Коломойському.

Тепер коротко:

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України скасувала рішення про дострокове припинення контракту з головою правління Зурабом Аласанією, ухвалене у січні.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України трьом водолазам-ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році Олексію Ананенку, Валерію Беспалову та посмертно Борису Баранову.

Чого ви не знаєте про Україну, але мали б дізнатися

Є місця, про які українці мало або практично нічого не знають. Втім, відкривати їх для себе стає простіше, адже вже протягом трьох років найцікавіші історії розповідають журналісти. Гості програми «Свобода в деталях» побували в усіх регіонах України для того, щоб відкрити дивовижні місця не лише для українців, а й для жителів інших країн. Публікація про це із низкою відео тут.

Пізнавайте більше та розвивайтеся!

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