Наглядова рада скасувала рішення про звільнення Аласанії

27 червня Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України скасувала рішення про дострокове припинення контракту з головою правління Зурабом Аласанією, ухвалене у січні. Про це повідомляє суспільний мовник.

19 червня Шевченківський районний суд Києва скасував рішення наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України про звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління НСТУ.

Наглядова рада НСТУ 31 січня більшістю голосів проголосувала за дострокове розірвання контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією. Після цього він заявив про порушення з боку членів Наглядової ради НСТУ під час цього голосування.

Зураб Аласанія є головою правління Національної суспільної телерадіокомпанії України з квітня 2017-го. Згідно з контрактом, він мав працювати на цій посаді до 14 травня 2021 року.