CБУ заявила, що припинила діяльність конвертцентру з обігом у п’ять мільярдів гривень

Служба безпеки України припинила у Харкові діяльність конвертаційного центру із загальним обігом коштів у понад п’ять мільярдів гривень. Про це повідомила пресслужба відомства.

«Співробітники спецслужби встановили, що до функціонування конвертцентру були залучені фіктивні суб’єкти господарювання, посадовці яких вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони фактично проводили безтоварні операції, тобто здійснювали так звану податкову «скрутку», що спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах», – мовиться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що під час обшуків в офісах та місцях проживання фігурантів вилучили необліковані 7 мільйонів гривень.

Також вилучили понад 50 печаток фіктивних підприємств, їхні установчі документи, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність, додали в СБУ.

У жовтні 2020 року Служба безпеки України повідомила, що припинила у Києві роботу масштабного конвертаційного центру, який, як стверджує відомство, за час своєї роботи організував обіг коштів на понад 15 мільярдів гривень.