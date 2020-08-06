Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 серпня 2020, Київ 10:51
Новини | Події

СБУ заявляє про затримання бойовика «батальйону Восток»

У спецслужбі додали, що колишнього бойовика затримали після того, як він приховано прибув на підконтрольну українській владі територію

Служба безпеки України заявляє, що затримала на Донеччині колишнього бойовика незаконних збройних формувань, який брав участь у бойових діях проти підрозділів української антитерористичної операції, зокрема, в районі Донецького аеропорту.

«За даними слідства, у 2014 році житель Маріуполя добровільно приєднався до лав так званого «батальйону Восток». На «посаді» кулеметника він перебував на позиціях бойовиків в районі Донецького аеропорту, а також Авдіївки і Пісків. У 2015 році зловмисник залишив угруповання і виїхав на територію РФ, де переховувався від правосуддя», – йдеться в повідомленні СБУ, оприлюдненому ввечері 5 серпня.

У спецслужбі додали, що колишнього бойовика затримали після того, як він приховано прибув на підконтрольну українській владі територію.

«Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

Минулого місяця у відповідь на запит Радіо Свобода в СБУ повідомили, що від лютого 2014 року розслідували чи розслідують 21505 кримінальних проваджень, пов’язаних з анексією Криму і війною на Донбасі.

До судів, починаючи з лютого 2014 року, направили 3030 кримінальних справ стосовно 3322 учасників «терористичних організацій, незаконних воєнізованих і збройних формувань, зрадників, посібників терористів та інших осіб, що вчинили злочини вказаної категорії», додали в СБУ.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG