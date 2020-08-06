СБУ заявляє про затримання бойовика «батальйону Восток»

Служба безпеки України заявляє, що затримала на Донеччині колишнього бойовика незаконних збройних формувань, який брав участь у бойових діях проти підрозділів української антитерористичної операції, зокрема, в районі Донецького аеропорту.

«За даними слідства, у 2014 році житель Маріуполя добровільно приєднався до лав так званого «батальйону Восток». На «посаді» кулеметника він перебував на позиціях бойовиків в районі Донецького аеропорту, а також Авдіївки і Пісків. У 2015 році зловмисник залишив угруповання і виїхав на територію РФ, де переховувався від правосуддя», – йдеться в повідомленні СБУ, оприлюдненому ввечері 5 серпня.

У спецслужбі додали, що колишнього бойовика затримали після того, як він приховано прибув на підконтрольну українській владі територію.

«Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

Минулого місяця у відповідь на запит Радіо Свобода в СБУ повідомили, що від лютого 2014 року розслідували чи розслідують 21505 кримінальних проваджень, пов’язаних з анексією Криму і війною на Донбасі.

До судів, починаючи з лютого 2014 року, направили 3030 кримінальних справ стосовно 3322 учасників «терористичних організацій, незаконних воєнізованих і збройних формувань, зрадників, посібників терористів та інших осіб, що вчинили злочини вказаної категорії», додали в СБУ.