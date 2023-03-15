СБУ затримала свого колишнього співробітника – підозрюють у держзраді і дезертирстві

Співробітники внутрішньої безпеки СБУ затримали колишнього співробітника одного із структурних підрозділів спецслужби, який проводив підривну діяльність на користь країни-агресора.



Як повідомляє у телеграмі пресслужба відомства, напередодні повномасштабного вторгнення він звільнився та виїхав до однієї з країн Євросоюзу, звідки телефонував колишнім колегам і закликав їх дезертирувати з Києва, обіцяючи, що в такому разі з ними «все буде добре», а у випадку відмови – погрожував «злити» їхні дані представникам російських спецслужб.



Крім того, колишній співробітник СБУ намагався передати ворогу відомості про мобілізацію та місця дислокації окремих підрозділів Сил оборони, намагаючись випитати цю інформацію у співробітників СБУ.



У березні 2023 року він перетнув державний кордон України, де його одразу затримали. Йому повідомили про підозру за кількома статтями – державна зрада, дезертирство. Колишньому співробітнику СБУ суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.