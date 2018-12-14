СБУ заявляє, що вийшла на російську «фабрику тролів»

Служба безпеки України заявила 14 грудня, що її співробітники «зафіксували масові спроби використання спецслужбами РФ відкритого інструментарію соціальних мереж Facebook та Twitter з метою подальшого втручання у виборчі процеси в Україні».

«Оперативники СБ України встановили, що до реалізації цього механізму залучається ТОВ «Агенство Інтернет Досліджень» (ООО «Агентство Интернет Исследований»), яке, за отриманими від партнерів даними та власною інформацією СБУ, причетне до розвідувально-підривної діяльності РФ та втручання у виборчі процеси багатьох демократичних країн світу», – вказано в повідомленні.

За даними спецслужби, напередодні президентських та парламентських виборів у 2019 році до громадян України «від цієї російської «фабрики тролів» почали надходити пропозиції нібито від комерційно зацікавлених осіб».

«У них за грошову винагороду українським користувачам пропонується надати тимчасовий доступ до так званого рекламного кабінету акаунтів у соціальних мережах Facebook та Twitter для начебто поширення через них таргетингової реклами та просування комерційних інтересів. Насправді отримані представниками країни-агресора права доступу до акаунтів українців у соціальних мережах будуть використані спецслужбами РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності, маніпулювання суспільною свідомістю, втручання у передвиборчі процеси, а також поширення антиукраїнських матеріалів, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в державі», – інформує СБУ.

Служба безпеки України вкотре звертається до українських користувачів соцмереж із проханням бути уважними. «У разі отримання від невідомих людей таких пропозицій, а також виявлення фактів розміщення у соціальних мережах публікацій, в яких будуть міститись ознаки вчинення злочинів, повідомляти на гарячу лінію СБ України», – закликає спецслужба.

«Агентство інтернет-досліджень» (так звана «фабрика тролів») у США звинувачують у втручанні в американські президентські вибори. У вересні 2018 року США внесли цю організацію, яку пов’язують із наближеним до Путіна бізнесменом Євгеном Пригожиним, до санкційного списку.