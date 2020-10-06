СБУ вилучила зі схронів бойовиків у районі ООС понад 137 кг вибухівки і майже 100 тисяч боєприпасів

Від початку року Служба безпеки України вилучила зі схронів бойовиків у районі проведення операції Об’єднаних сил понад 137 кілограмів тротилу, пластиду і артилерійського пороху, більш ніж 40 одиниць вогнепальної зброї та майже 100 тисяч боєприпасів, повідомила пресслужба СБУ.

«Також під час спецоперацій правоохоронці затримали учасників трьох міжрегіональних організованих угруповань, які займалися нелегальним збутом засобів ураження, у тому числі представникам кримінальних кіл. 13-ти фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Двох зловмисників засуджено до різних термінів ув’язнення», – йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що кілька фігурантів справ про незаконне поводження зі зброєю і диверсії оголошені у розшук або переховуються від слідства на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей.

СБУ періодично повідомляє про виявленння схронів зі зброєю і вибухівкою бойовиків.