«Підробляли довідки для виїзду призовників за кордон»: СБУ ліквідувала злочинне угруповання

Служба безпеки України заявляє про ліквілацію злочинної групи, яка фальсифікувала довідки про непридатність до військової служби та займалась незаконним переправленням за кордон українських громадян призовного віку.

«Для серійного виготовлення підробок учасники схеми використовували типографський цех афілійованої комерційної структури. Пакет фальшивих документів вони оцінювали у розмірі від 800 до 2 тисяч доларів, в залежності від термінів їх оформлення», – зазначають в СБУ.

За даними спецслужби, підозрювані шукали клієнтів через спеціалізовану інтернет-платформу.

Наразі обом учасникам ліквідованої групи повідомлено про підозри.

12 липня журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода) з посиланням на три незалежні одне від одного джерела повідомили, що проросійський діяч, колишній перший заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року через пропускний пункт у Закарпатській області.