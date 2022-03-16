Українець намагався виїхати за кордон у бебі-боксі – Держприкордонслужба

Українець намагався перетнути україно-молдовський кордон у бебі-боксі, однак його знайшли прикордонники та залишили в Україні. Про це повідомляє 16 березня Державна прикордонна служба.

«Його виявили у пункті пропуску «Росошани» в автомобілі марки Рено, яким їхала жінка з двома своїми дітьми. Перевіривши їх документи, прикордонники оглянули ще й багажник авто, де виявили в бейбі-боксі чоловіка 1985 року народження. Як з’ясувалось, у такий спосіб дружина намагалася перевезти по той бік кордону батька своїх дітей», – зазначають у ДПСУ.

За інформацією прикордонників, щодо чоловіка та його дружини оформлені документи про порушення за статтею 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). В разі обвинувального вироку ця стаття передбачає щонайменше три роки ув’язнення.

На період воєнного стану виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років за межі України заборонений.

Масштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого. Росія відмовляється називати своє вторгнення війною і наполягає, що це – «спеціальна військова операція» з метою «демілітаризації та денацифікації».