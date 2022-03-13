Біатлоністка Анастасія Меркушина взяла до рук автомат

Учасниця Олімпійських ігор у Пекіні біатлоністка Анастасія Меркушина приєдналася до лав Державної прикордонної служби України і зі зброєю в руках захищатиме свою Батьківщину. Про це 13 березня повідомив сайт ДПСУ.

«На світових аренах на мою честь неодноразово підіймався прапор України. Настав час захищати його та змінити біатлонну гвинтівку на автомат. Наш прапор став символом Свободи та Незалежності, Україна тепер є кордоном між миром та війною, а я з гордістю ношу звання старшого лейтенанта Державної прикордонної служби України», – сказала Анастасія Меркушина.

Раніше змінив спортивну зброю на бойову ще один член збірної України з біатлону та учасник Олімпіади в Пекіні Дмитро Підручний.

Масштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого. Росія відмовляється називати своє вторгнення війною і наполягає, що це – «спеціальна військова операція» з метою «демілітаризації та денацифікації».