Олімпіада: Юлія Джима фінішувала в чільній десятці в біатлонному спринті

Біатлоністка Юлія Джима в спринтерській гонці показала на цей момент найкращий результат українських спортсменів на Олімпіаді в Пекіні – восьме місце. З одним промахом киянка стала восьмою, програвши переможниці, норвежці Марте Олсбю Ройзелланд, 1 хвилину 7,5 секунди. Висока позиція за результатами спринту дає шанс поборотися за нагороди в гонці переслідування, яка відбудеться 13 лютого.

Срібну нагороду здобула шведка Ельвіра Еберг, бронзову – італійка Доротея Вірер.

Анастасія Меркушина, яка терміново була викликана на Олімпіаду після позитивних тестів на COVID-19 Олени Білосюк (Підгрушної) та Дарʼї Блашко, з одним промахом стала 24-ю, Ірина Петренко (Варвинець) припустилася двох промахів і стала 40-ю. Ці українки також відібралися в гонку переслідування.

Тим часом, Олена Білосюк, її чоловік, сервісмен команди Іван Білосюк, масажист жіночої команди Михайло Гуменяк одужали від COVID-19 і вийшли з режиму ізоляції. Також одужав старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра.

Одужання Олени Білосюк означає, що жіноча збірна України зможе виставити четвірку на естафету, яка відбудеться 16 лютого.