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Олімпіада: в жіночій біатлонній естафеті дебютує в Пекіні чемпіонка Сочі-2014 Олена Білосюк

Олена Підгрушна (п) та Анастасія Меркушина

Чемпіонка Олімпійських ігор у Сочі-2014 Олена Білосюк (Підгрушна) 16 лютого вийде на старт своєї першої і останньої в олімпійському Пекіні гонки – жіночої біатлонної естафети. Особисті старти Білосюк пропустила через виявлений ще до старту змагань COVID-19.

Олена бігтиме на четвертому етапі змагання, яке розпочнеться о 9:45 за київським часом. На першому етапі в складі синьо-жовтих побіжить Ірина Петренко (Варвинець), далі естафету перебере найкраща з українок на цій Олімпіаді Юлія Джима, за третій етап відповідатиме Анастасія Меркушина.

Чоловічу естафету збірна України провела невдало – з чотирма колами штрафу Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко і Дмитро Підручний фінішували на девʼятому місці. Перемогли норвежці, другими стали французи, третіми – біатлоністи Олімпійського комітету Росії.

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