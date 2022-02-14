Чоловічу біатлонну естафету на Олімпіаді перенесли через мороз

Чоловіча біатлонна естафета на Олімпійських іграх, запланована на 15 лютого, стартує на дві з половиною години раніше, ніж планувалося.

«Прогноз погоди на початковий час старту повідомляє, що температура впаде нижче за мінус 15°C, що, згідно з правилами IBU (Міжнародного біатлонного союзу – ред.), ставить під загрозу проведення змагань. Змінюючи час старту на дві з половиною години, ми сподіваємось уникнути цих низьких температур та провести змагання у справедливих та безпечних умовах для наших спортсменів», – повідомив рейс-директор IBU Борут Нунар.

Естафета розпочнеться о 14:30 за часом Пекіна (це 8:30 за Києвом). Українська команда виступить у такому складі – Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитро Підручний.