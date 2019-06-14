СБУ: маємо неспростовні докази, що рішення про вогонь по ІЛ-76 у 2014 році ухвалив Кремль

Служба безпеки України заявляє про неспростовні докази, що рішення відкрити вогонь по українському військовому літаку ІЛ-76 у 2014 році ухвалили в Кремлі. За даними української спецслужби, літак збили члени російського військового угруповання під назвою «Приватна військова компанія Вагнера».

«Слідчі СБУ встановили, що злочинний наказ віддав безпосередньо командувач 58-ю армією ЗС РФ генерал-майор Євгеній Нікіфоров, командирований на Донбас для здійснення воєнного вторгнення та окупації частини території суверенної країни. Більше того, виконавці вбивства українських воїнів – Дмитро Уткін, Андрій Гуральов та Андрій Лебедєв після повернення в Росію були відзначені [президентом Росії Володимиром] Путіним офіційними державними нагородами «Орденами Мужності», – заявили в СБУ.

7 жовтня 2017 року голова СБУ Василь Грицак розповів, що слідчі Служби безпеки виписали повідомлення про підозру керівнику «ПВК «Вагнера» Дмитру Уткіну.

5 червня колегія суддів Запорізького апеляційного суду визнала загибель командира екіпажу літака Іл-76 Олександра Білого наслідком збройної агресії РФ проти України.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76МД. Він загорівся та впав. Тоді загинули 40 українських десантників та дев’ять членів екіпажу.