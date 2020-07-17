«Справа Марченка»: «Схеми» опублікували записи з кабінетів Міноборони щодо закупівлі «бронежилетів, які прострілюються»

Журналісти програми «Схеми» опублікували раніше неоприлюднені записи, які здійснювали правоохоронці, у кабінетах Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ – структури Міністерства оборони. Вони стосуються так званої «справи Марченка» про нібито «закупівлю 20 тисяч неякісних бронежилетів» для військових на 176 мільйонів гривень.

Аналіз записів вказує на те, що закупівлею опікувалося вище керівництво Міністерства оборони, яке могло впливати на військовослужбовців, щоб прискорити прийом виробів. Крім цього, всі військові, які отримали зрештою підозру, усвідомлювали можливі проблеми із закупленими партіями, проте деяких з них, схоже, міг ввести в оману сам виробник. Про це йдеться у розслідуванні «Бойова (не)готовність?» програми «Схеми: корупція в деталях» (проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший).

У 2019 році ДБР звинуватило чиновників Міноборони «у закупівлі 20 тисяч неякісних бронежилетів». Експертиза слідчих тоді показала, що при намоканні один із його захисних елементів – балістичний пакет – прострілюється. Підозру отримали двоє представників фірми-виробника «Темп-3000», а також п’ятеро військових – посадовців Міноборони, серед яких генерал Дмитро Марченко та його підлеглі. На підтвердження своєї версії ДБР тоді опублікували фрагменти аудіозаписів розмов з міністерських кабінетів.

«Схемам» вдалося отримати частину повних записів того періоду, які раніше не оприлюднювались. Розмови, які відбувалися в Головному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ (надалі – ГУРСМЗ) 23 та 24 квітня, свідчать про те, що на співробітників управління міг чинитися тиск щодо скорішого приймання закуплених партій бронежилетів.

Так, в одному із фрагментів записів чоловік з голосом, схожим на голос начальника Управління контролю якості при Міноборони України Михайла Каморянського, який пізніше отримав підозру у цій справі, говорить про те, як керівництво оборонного відомства переймалося через проведену закупівлю бронежилетів. Це відбувалось в той період, коли переможець тендеру – фірма «Темп-3000» – вже відвантажив перші партії засобів захисту.

«Цілий міністр оборони – йому робити не***, переживати: здасться сьогодні «Темп» чи не здасться. Вони собі там кишені набивають, на***, нашими з вашими руками – а ти ще за цю ху*** пи*** отримуєш» – чутно на аудіозаписах. Пізніше у коментарі «Схемам» він не спростував того, що військовослужбовців тоді просили пришвидшити прийняття бронежилетів.

Також записи дозволили відновити хронологію подій, які розвивались вже після того, як стало публічно відомо, що один із важливих елементів бронежилету – балістичний пакет – при намоканні втрачає свої захисні властивості – і прострілюється. Адже напередодні оголошення закупівлі в лабораторії Міноборони були проведені відповідні випробування.

Аудіозаписи свідчать, що такого ж висновку дійшли і самі військові в межах власних неофіційних випробувань.

Фрагменти розмов свідчать, що військові, за сприяння тодішнього міністра оборони Степана Полторака вирішили неофіційно провести власний експеримент. При цьому, схоже, Дмитро Марченко віддавав вказівки підлеглим та узгоджував з міністром – якщо результат експерименту буде негативний, то озвучувати журналістам його не будуть: «Я б це зробив для себе. Все, я зрозумів, ми тоді зробимо «по-тихому».

На момент цих розмов, аналізують журналісти, в Міністерстві прийняли вже чотири тисячі бронежилетів.

Окремо аудіозаписи також дозволили встановити – бронежилет перевіряли, найімовірніше, саме виробництва компанії «Темп-3000», але з попередніх партій.

Схоже, військові мали власні песимістичні прогнози щодо результатів випробування зразка бронежилету зі складу – м’який захист при намоканні не витримає стрільб. Адже вони, на думку посадовців, не мали би юридичної сили в можливих подальших суперечках з виробником: «Потім цим бити ось так по обличчю «Темпу» чи будь-кого. І розповідати, що ви – лайно. Ви не маєте права за законом. Ви потім тільки програєте», – каже голос, подібний до голосу Почтаренка. На що інший співробітник управління відповідає: «Небезпечно це. Не можна, небезпечно».

Подальші розмови з кабінетів Міноборони свідчать, що і їхні власні дослідження підтвердили, що: балістичний пакет при намоканні прострілюється. Зокрема, в одному із фрагментів, вочевидь, Дмитро Марченко повідомляє про це міністра і заспокоює, що це – «нормальний результат».

Прокоментували події того часу троє з п’ятірки військових-посадовців Міноборони, яким оголошена підозра – Сергій Почтаренко, Михайло Каморянський та Василь Саковець.

Усі вони утримались від коментарів, чи це їхні голоси на аудіозаписах, , але, водночас, підтвердили – розмови зі схожим змістом мали місце.

Каморянський розповів, що не знав про проблеми із захисним елементом бронежилетів: «Поки не почалось це все, я свято вірив, що тут ніяких проблем бути не може. По-перше, це треба бути, назвемо так, поганою людиною, щоби виробляти саме елементи бронезахисту такі… сумнівної якості, назвемо так, що може призвести до загибелі людей. Це не шкарпетки, не труси, я вибачаюсь, а це дійсно та штука, яка рятує життя військовослужбовців в бою», – заявив Михайло Каморянський – на той момент начальник управління контролю якості.

За словами Каморянського, він, згідно з посадовою інструкцією, звернувся до керівництва постачальника та попросив його провести випробування на зразках з нових партій, які пройшли успішно.

«Дійсно, компанія «Темп» у червні минулого року тестувала вироби вже з нових партій – тобто тих, які вже могли встигнути обробити спеціальним розчином, який не дає матеріалу намокнути. Відповідь на те, чому результати могли відрізнятися, може полягати у фрагменті аудіозаписів, оприлюднених слідством раніше, де людина з голосом, схожим на голос керівника «Темп-3000» говорить: «Я на тиждень пізніше даю в роботу матеріал, але я його проводжу зараз повністю з водовідштовхуванням. Прийдуть якісь придурки і візьмуть знову мочити з цих партій. Хай мочать, хай сцуть».

Ще один підозрюваний – заступник Марченка Сергій Почтаренко – підтвердив, що «зразок який перевіряли в управлінні, не витримав в повному обсязі випробувань після намокання» та запевнив – як посадовець мав довіряти сертифікатам виробника.

«Є договір між постачальником і лабораторією, яка їх проводить. Нас зазвичай туди не залучають. Я зобов’язаний довіряти тим документам, так, зобов'язаний. Тому що тоді (якщо б провели власну офіційну перевірку – ред.), мабуть мене б звинувачували у перевищенні службових повноважень або зловживанням моїм посадовим становищем», – заявив Почтаренко.

Інший підозрюваний – відсторонений начальник відділу розробки речового майна Василь Саковець проаналізував оприлюднені офіційні дослідження та експертизи слідства щодо вилучених партій «Корсарів» і дійшов висновку: «Якщо скласти три документи в один, то можна прийти до єдиного висновку, що бронежилети поставлялися трьох різних якостей: кращій, дещо гірший і ті, що не відповідають державним стандартам. І були випадки, згідно з цими документами, повне пробиття бронежилета. Тобто був пробитий жорсткий бронеелемент і м’який бронеелемент. Кількість таких бронежилетів треба перевіряти статистично, але в середньому їх може бути біля 10-15% від загальної кількості вилучених у 2019 році».

Дмитро Марченко та його заступниця Ольга Капінус від коментарів відмовились.

«Схеми» також звернулись безпосередньо до засновника «Темп-3000» Юрія Євтушенка. Він заявив, що не вважає себе шахраєм, адже Міністерство оборони і не вимагало, щоб їхній виріб витримував занурення у воду: «Замовник може вимагати – але замовник цього не вимагав. І ось це – дуже важливо. Тому що шахрайство якраз не з мого боку, а зі сторони інших – які вводять в оману і вас, і громадськість. І грають на цьому. І через цю оману люди – військові – несуть відповідальність».

При цьому Євтушенко підтвердив, що така проблема йому давно відома: «Для всіх завжди зрозуміло, що при намоканні він може втрачати свої властивості. При сушці він відновлює ці властивості – це питання було завжди відоме, і для мене воно відоме. Але дуже важливо, що ми його захистили мінімально на «дощування».

Втім, зазначають журналісти у розслідуванні, експертизи слідчих ДБР показали, що, жилети могли бути незахищеними та подекуди прострілюються навіть після імітації дощу. Юрій Євтушенко на це відповів, що не був присутнім і не бачив результатів.

У так званій «справі Марченко» триває досудове розслідування. За словами попереднього прокурора у справі, його термін спливає 5 серпня. А нові слідчий і прокурор, яких призначили нещодавно, лише починають входити в курс справи.