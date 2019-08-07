Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 Серпень 2019, Київ 20:23
Новини | Політика

Депутатів викликають на допити в ДБР через призначення Гройсмана прем'єром – «Схеми»

Одразу кілька народних депутатів підтвердили журналістам, що їх викликають на допит до ДБР

Дивитись коментарі

Депутатів Верховної Ради восьмого скликання викликають на допити до Державного бюро розслідувань через звернення Нестора Шуфрича та Василя Німченка про «захоплення влади в Україні». Зокрема, йдеться про можливе незаконне подання на призначення Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Одразу кілька народних депутатів підтвердили журналістам, що їх викликають на допит до ДБР через розслідування провадження, внесеного до реєстру досудових розслідувань 7 червня 2019 року.

«Я знаю, що частина депутатів вже почала отримувати повістки на допит у цій справі – на кінець серпня-початок вересня. Я особисто ще не отримував», – повідомив депутат від групи «Відродження» Валерій Писаренко.

У свою чергу в.о. начальника відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ Державного бюро розслідувань Максим Білоусенко повідомив у коментарі «Схемам»: «ДБР перевіряє можливе вчинення кримінальних правопорушень службовими особами, які займають відповідальне становище в органах державної влади, під час подання на призначення прем’єр-міністра України за відсутності коаліції у Верховній Раді України».

Йдеться про ч.1 статті 109 Кримінального кодексу (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) та ч. 2 статті 364 Кримінального кодексу (вчинення службового зловживання шля­хом використання службовою особою наданої їй влади або службового стано­вища).

Провадження відкрито за зверненням народних депутатів Нестора Шуфрича та Василя Німченка. У ньому йдеться про те, що посадові особи, які займають особливо відповідальне становище в Україні, на думку парламентарів-заявників, зловживали службовим становищем та внесли подання на призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції у Верховній Раді.

За даними «Дзеркала тижня», депутати прямо звинуватили в порушенні закону експрезидента Петра Порошенка, який вніс це подання, спікера парламенту Андрія Парубія та самого Володимира Гройсмана.

Зареєструвати це провадження депутати зобов’язали ДБР через Шевченківський районний суд Києва.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG