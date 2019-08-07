Депутатів викликають на допити в ДБР через призначення Гройсмана прем'єром – «Схеми»

Депутатів Верховної Ради восьмого скликання викликають на допити до Державного бюро розслідувань через звернення Нестора Шуфрича та Василя Німченка про «захоплення влади в Україні». Зокрема, йдеться про можливе незаконне подання на призначення Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Одразу кілька народних депутатів підтвердили журналістам, що їх викликають на допит до ДБР через розслідування провадження, внесеного до реєстру досудових розслідувань 7 червня 2019 року.

«Я знаю, що частина депутатів вже почала отримувати повістки на допит у цій справі – на кінець серпня-початок вересня. Я особисто ще не отримував», – повідомив депутат від групи «Відродження» Валерій Писаренко.

У свою чергу в.о. начальника відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ Державного бюро розслідувань Максим Білоусенко повідомив у коментарі «Схемам»: «ДБР перевіряє можливе вчинення кримінальних правопорушень службовими особами, які займають відповідальне становище в органах державної влади, під час подання на призначення прем’єр-міністра України за відсутності коаліції у Верховній Раді України».

Йдеться про ч.1 статті 109 Кримінального кодексу (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) та ч. 2 статті 364 Кримінального кодексу (вчинення службового зловживання шля­хом використання службовою особою наданої їй влади або службового стано­вища).

Провадження відкрито за зверненням народних депутатів Нестора Шуфрича та Василя Німченка. У ньому йдеться про те, що посадові особи, які займають особливо відповідальне становище в Україні, на думку парламентарів-заявників, зловживали службовим становищем та внесли подання на призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції у Верховній Раді.

За даними «Дзеркала тижня», депутати прямо звинуватили в порушенні закону експрезидента Петра Порошенка, який вніс це подання, спікера парламенту Андрія Парубія та самого Володимира Гройсмана.

Зареєструвати це провадження депутати зобов’язали ДБР через Шевченківський районний суд Києва.