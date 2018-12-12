Європарламент у резолюції розкритикував рішення українського суду про доступ до мобільного Седлецької

Рішенння суду України, що дозволило доступ до даних мобільного зв’язку журналіста Радіо Свобода, авторки і ведучої програми «Схеми» Наталки Седлецької викликало занепокоєння Європарламенту. Про це йдеться в ухваленій 12 грудня резолюції «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Європейський парламент висловлює своє занепокоєння з приводу нещодавнього рішення українського суду, яке дозволило доступ до даних мобільного зв’язку журналіста Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL)», – йдеться у документі.

Європейські депутати також нагадали, що засадничим принципом свободи засобів масової інформації є захист джерел.

«Ми підкреслюємо, що свобода ЗМІ й захист журналістських джерел мають засадниче значення, особливо, у боротьбі з корупцією», – наголосили члени Європарламенту у своїй резолюції.

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Європейський парламент 11-12 грудня підбивав підсумки і дав свою оцінку реформам, які були здійснені в Україні з моменту, коли два роки тому набрала чинності Угода про асоціацію між Україною та ЄС. У звіті на цю тему, підготовленому доповідачем з питань України, німецьким європарламентрем Макаелем Ґалером, відображені не лише оцінки прогресу, а й виклики, що стоять перед Україною. Зокрема, в документі запропоновані кроки для посилення тиску на Росію через нещодавню агресію в Керченській протоці та міститься заклик до посилених дій для подолання української корупції. Зведений варіант резолюції був підтриманий протягом голосувань на пленарній сесії Європарламенту 12 грудня.

У жовтні ЄСПЛ безстроково заборонив слідчим отримувати дані з мобільних авторки та ведучої програми «Схем» Наталки Седлецької. Це рішення ЄСПЛ означало, що слідчі ГПУ не мають права реалізовувати доступ до будь-яких даних із телефону журналістки, допоки не отримають від ЄСПЛ іншого повідомлення.

Таке рішення в ЄСПЛ винесли невдовзі після того, як захист журналістки подав до суду повний текст скарги і звернення про продовження обмежувальних заходів. Перші тимчасові обмежувальні заходи у скарзі журналістки були винесені судом 18 вересня та діяли один місяць.

У зверненні Наталка Седлецька просила суд зупинити збір Генеральною прокуратурою України обмеженого переліку інформації з її телефону протягом 17 місяців. Дозвіл на збір цієї інформації слідству видав Апеляційний суд Києва 18 вересня 2018 року.